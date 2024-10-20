В ФРГ сторонник ИГ планировал атаку на посольство Израиля

На посольство Израиля в Берлине планировалось нападение с применением огнестрельного оружия. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщила прокуратура Карлсруэ.

В сообщении уточняется, что подозреваемый в подготовке нападения на дипучреждение - ливиец Омар А., возможный сторонник террористической организации „Исламское государство“ (ИГ). Саму атаку он планировал осуществить „не позднее октября 2024 года“, а чтобы спланировать ее - „обменивался информацией с членом ИГ в чате мессенджера“. Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру уточняет, что Омару А. - 24 года.

Подозреваемый в подготовке нападения на посольство Израиля был задержан в Бернау