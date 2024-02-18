В ФРГ собрано 500 сведений о военных преступлениях в Украине

Бушман напомнил, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. По словам министра, для Германии это означает, что нужно продолжать сбор доказательств. "Любое фото и любое видео, например, на смартфоне может помочь расследованию. Тот, кто удаляет такие материалы, лишь пособничает российским военным преступникам", - подчеркнул Марко Бушман.
Атаки на жилые кварталы
На предстоящей неделе в Минюсте ФРГ состоится конференция по вопросам международного права. На ней в числе прочего речь пойдет и о растущем количестве ударов российских дронов по гражданским объектам. "Если российский дрон прицельно направляется солдатом на жилой дом, в котором находятся гражданские лица, то это военное преступление", - указал Бушман.
Ордер на арест Путина
Марко Бушман выразил надежду на то, что Путин предстанет перед судом. Комментируя личную ответственность российского президента, министр сказал: "Если кто-то отдает распоряжение целенаправленно нарушать международное право, то он потенциально военный преступник".
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. Суд подозревает Путина в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Имеются достаточные основания считать, что президент России несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем", говорится в сообщении МУС.
Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.