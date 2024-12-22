В ФРГ проведут дополнительные расследования по Магдебургу

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) после нападения на рождественский базар в Магдебурге объявила о проведении дополнительных расследований, чтобы выяснить, какие ведомства ранее получали предупреждения о нападавшем. „Федеральное ведомство по уголовным делам оказывает содействие следственным мероприятиям, проводимым властями федеральной земли Саксонии-Анхальт“, - заявила она в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 22 декабря.

„Следственные органы выяснят все обстоятельства случившегося. При этом будет тщательно изучено, какие сигналы поступали ранее и как на них реагировали“, - отметила Фезер.