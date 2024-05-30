В ФРГ призывают начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Послы стран Евросоюза накануне обсудили переговорные рамки для процесса вступления Украины и Молдовы, которые были предложены Еврокомиссией в марте. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Венгрия продолжает блокировать начало переговоров, которые большинство стран-членов ЕС хотели бы начать уже в конце июня.

Бельгия, которая будет председательствовать в ЕС до конца июня, настаивает на начале переговоров в течение своего срока полномочий. 1 июля председательство в ЕС перейдет Венгрии, и переговоры могут быть перенесены на более поздний срок в связи с несогласием Будапешта. Венгерские власти ссылаются, в частности, на обеспокоенность в связи с положением венгерских меньшинств на западе Украины.