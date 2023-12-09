В ФРГ призвали с осторожностью допускать россиян на ОИ-2024

На фоне решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к участию в Парижской летней Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в субботу, 9 декабря, призвала тщательно проверять каждого отдельного спортсмена из этих стран.

"МОК и международным федерациям нужно добиться последовательного отстранения тех российских и белорусских атлетов, которые каким бы то ни было образом поддерживают российскую агрессивную войну против Украины или как-то связаны с российским правительством и российскими военными", - заявила она.

По словам Фезер, абсолютно недопустимо, чтобы украинские спортсмены были вынуждены соперничать с россиянами, которые поддерживают агрессивную войну России против их страны. "Украина и украинский спорт должны и впредь получать полную поддержку и солидарность от мирового спорта", - подчеркнула Фезер.

Решение МОК об участии россиян и белорусов в Олимпиаде