В ФРГ определили виновных в военном преступлении в Украине

"Если мы задержим виновных, то предъявим им обвинения, - приводит агентство слова министра. - А если этих людей задержит Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, то мы предоставим доказательства, с тем чтобы обвинения можно было успешно предъявить там". Бушман отметил, что согласно немецкому уголовно-процессуальному законодательству в случае военных и прочих серьезных преступлений обвинительные приговоры, как правило, не могут быть вынесены заочно.