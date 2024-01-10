В ФРГ началась забастовка машинистов пассажирских поездов

Требования профсоюза машинистов GDL

Машинисты начали проводить забастовки осенью 2023 года после провала тарифных переговоров между профсоюзом и концерном DB. В GDL требуют сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю для сотрудников, работающих по сменам. Кроме того, в профсоюзе настаивают на повышении зарплат на 555 евро в месяц и предоставлении машинистам единовременной компенсации за инфляцию в размере до 3000 евро. Железнодорожный концерн считает эти требования невыполнимыми и готов обсуждать с профсоюзом только расширение существующих дополнительных моделей рабочего времени.