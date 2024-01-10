В ФРГ началась забастовка машинистов пассажирских поездов

К стачке машинистов грузового транспорта в Германии присоединились и их коллеги на пассажирском транспорте - в ночь на среду, 10 января, началась трехдневная забастовка Профсоюза немецких машинистов (GDL). Как сообщил рано утромжелезнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) многочисленные его сотрудники бастуют с 2.00. На грузовом транспорте акция протеста началась накануне вечером в 18.00.
Ожидается, что общая забастовка продлится до 18.00 пятницы, 12 января. До этого будет действовать временное чрезвычайное расписание Deutsche Bahn, в котором отменено около 80 процентов поездов дальнего следования.
В DB пояснили, что чрезвычайное расписание предлагает "только очень ограниченный спектр услуг" междугородних, региональных поездов и электричек ближнего сообщения (S-Bahn). Пассажирам рекомендуют по возможности отложить поездки в указанный период или узнавать на официальном сайте DB актуальность того или иного сообщения в соответствии с чрезвычайным расписанием. По данным железной дороги, билеты на отмененные поезда остаются действительными: пассажиры могут совершить поездку в последующие дни после забастовки.
Также будут введены ограничения на региональные перевозки, хотя их объем будет варьироваться от региона к региону, объявила компания. Накануне вечером во Франкфурте-на-Майне земельный суд по трудовым спорам в Гессене отклонил во второй инстанции срочную апелляцию Deutsche Bahn против забастовки GDL. Право на обжалование решения суда отсутствует.
К забастовке присоединились фермеры
Забастовка железнодорожников на этот раз усугублена тем, что проходит одновременно с общенациональными протестами фермеров, это может привести к заторам на автобанах Германии. Ранее представители бастующих фермеров объявили о проведении митингов, демонстраций с применением сельскохозяйственной техники и блокировании въездов на автомагистрали с понедельника, 8 января.
Протест фермеров вызвало главным образом решение федерального правительства отменить дотации на дизельное топливо и положить конец освобождению от транспортного налога на технику, используемую в сельском и лесном хозяйстве. Конституционный суд ФРГ объявил в ноябре неконституционным нецелевое использование 60 млрд евро кредитных средств, и правительству в декабре пришлось срочно сокращать расходную часть бюджета на 2024 год.
Компромисс между DB и GDL по-прежнему не найден
Железнодорожная забастовка - третья и самая продолжительная на сегодняшний день в рамках текущего спора о заработной плате между профсоюзом GDL и Deutsche Bahn. Железнодорожная компания Transdev также присоединилась к бастующим.
Вечером 9 января Deutsche Bahn призвал GDL вернуться за стол переговоров. Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) также призвал обе стороны к переговорам. "Должен быть найден способ, который устроит обе стороны. Для этого необходим диалог", - заявил политик в интервью газете Bild. Лидер GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky), напротив, подчеркнул, что железная дорога должна представить улучшенное предложение. "Вопрос о сокращении забастовки не обсуждается", - подчеркнул профсоюзный босс.
Пресс-секретарь DB Group Анья Брёкер (Anja Bröker) вечером 9 января, выступая перед журналистами, назвала забастовку машинистов "ненужной", "безрассудной" и "навязывающей (требования профсоюза. - Ред.) пассажирам". Железная дорога сделала "большой шаг" навстречу GDL в вопросе рабочего времени, но забастовку "уже невозможно предотвратить", заявила она.
Требования профсоюза машинистов GDL
Машинисты начали проводить забастовки осенью 2023 года после провала тарифных переговоров между профсоюзом и концерном DB. В GDL требуют сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю для сотрудников, работающих по сменам. Кроме того, в профсоюзе настаивают на повышении зарплат на 555 евро в месяц и предоставлении машинистам единовременной компенсации за инфляцию в размере до 3000 евро. Железнодорожный концерн считает эти требования невыполнимыми и готов обсуждать с профсоюзом только расширение существующих дополнительных моделей рабочего времени.
Ранее в GDL объявили о "рождественском перемирии", которым, по мнению руководства профсоюза, в DB "не воспользовались, чтобы сделать достойное обсуждения предложение". Компромисс, представленный концерном 5 января, в профсоюзе назвали "несущественным и оскорбительным".