В Финском заливе нашли след от якоря, повредившего кабель

Издание The Insider отмечает, что, согласно данным портала MarineTraffic от 25 декабря, Eagle S вышел из одного из российских портов - предположительно, он вез нефть в Египет. Однако за несколько минут до пересечения кабеля в Финском заливе судно сбросило скорость, стало совершать „странные круговые маневры“, а затем вновь продолжило движение. На эти операции у танкера ушло коло десяти минут, пишет The Insider.

Финские следователи задержали судно в связи с подозрениями в повреждении кабеля. Это не первый подобный случай - в ноябре Дания и Германия задержали в Балтийском море следовавший из РФ китайский балкер Yi Peng 3 - он был замечен в месте обрыва в море кабелей передачи данных между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. Судно перед этим отключило транспондер и, вероятно, более 100 километров тащило якорь по дну, чтобы повредить оба кабеля, писала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на следствие. Однако спустя месяц после нахождения под арестом балкер продолжил движение.