В Финляндии вступил в должность новый президент

Александр Стубб принадлежит к правоцентристской Национальной коалиционной партии. Ему 55 лет. В 2014-2015 году он был премьер-министром страны. Стубб сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Он выступает за расширение экономической и военной помощи Украине.

На пресс-конференции после подведения итогов выборов Стубб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. По его словам, дипломатические и официальные отношения между двумя странами не будут прерваны, но продуктивных контактов на политическом уровне не будет, пока Россия не прекратит войну. Поддержка Украины со стороны Финляндии останется неизменной. Внешняя политика Финляндии будет определяться в первую очередь членством страны в ЕС и НАТО.