В Финляндии судят женщину, которая тайно перевозила в Россию гильзы и пули

 
YLE.fi
ФОТО: AFP / Scanpix
Женщина покупала в Финляндии пули и гильзы на десятки тысяч евро и тайно перевозила их в Россию, пока ее не остановили на таможне. Прокурор просит приговорить обвиняемую к тюремному заключению сроком не менее восьми месяцев.

Женщине 1976 года рождения предъявлены обвинения в нарушении правил экспорта боеприпасов при отягчающих обстоятельствах.

Обвиняемая приобретала в Финляндии гильзы и пули и перевозила их через границу в Россию для использования. У нее не было необходимого разрешения на экспорт.

Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге.

Согласно обвинительному заключению, покупатель обещал выплатить ей 20-процентную надбавку к стоимости гильз и пуль, а также 10-процентную надбавку за другие товары.

Прокурор описывает деятельность как злостное пренебрежение санкциями и запретом на экспорт.

Обвиняемая прятала боеприпасы в машине

Обвиняемую задержали на КПП Ваалимаа в августе 2022 года. Помимо гильз и пуль, в автомобиле был обнаружен спрятанный бинокулярный прицел, который считается товаром военного назначения.

Женщина купила товаров примерно на 61 000 евро. За экспорт ей обещали вознаграждение в размере около 10 000 евро.

Обвиняемая частично признала свои поступки. Женщина признается, что перевозила товары в Санкт-Петербург, но не комментирует незаконность своих действий.

Женщина говорит, что начала перевозить товары весной 2022 года. Обвиняемая заказывала товары по почте и забирала их курьером из Финляндии два раза в неделю. Товары она хранила в городе Котка, а затем экспортировала их в Россию.

На таможне Ваалимаа у ответчицы также были обнаружены 2000 евро в пластиковой папке.

Обвиняемая признается, что пыталась вывезти деньги в Россию, хотя знает, что это запрещено.

Прокурор просит приговорить женщину к тюремному заключению сроком не менее восьми месяцев.

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Источник
YLE.fi
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