В Финляндии судят женщину, которая тайно перевозила в Россию гильзы и пули

Женщине 1976 года рождения предъявлены обвинения в нарушении правил экспорта боеприпасов при отягчающих обстоятельствах.

Обвиняемая приобретала в Финляндии гильзы и пули и перевозила их через границу в Россию для использования. У нее не было необходимого разрешения на экспорт.

Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге.

Согласно обвинительному заключению, покупатель обещал выплатить ей 20-процентную надбавку к стоимости гильз и пуль, а также 10-процентную надбавку за другие товары.

Прокурор описывает деятельность как злостное пренебрежение санкциями и запретом на экспорт.

Обвиняемая прятала боеприпасы в машине

Обвиняемую задержали на КПП Ваалимаа в августе 2022 года. Помимо гильз и пуль, в автомобиле был обнаружен спрятанный бинокулярный прицел, который считается товаром военного назначения.

Женщина купила товаров примерно на 61 000 евро. За экспорт ей обещали вознаграждение в размере около 10 000 евро.