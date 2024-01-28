В Финляндии проходят президентские выборы

Его основной конкурент Пекка Хаависто - член левоцентристской партии "Зеленый союз", стабильно сохраняет второе место в предвыборной гонке с 23%. Он баллотируется в качестве независимого кандидата уже в третий раз. Хаависто возглавлял МИД Финляндии с 2019 по 2023 годы и вел переговоры об ускорении процесса вступления страны в НАТО.

Главным претендентом на победу считается Александр Стубб - кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии. Ранее занимал пост премьер-министра (2014-2015 гг.) и главы МИД (2011-2014 гг.), в 2008 году был председателем ОБСЕ. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Taloustutkimus, Стубба могут поддержать 27% избирателей.

В Финляндии в воскресенье, 28 января, проходят очередные президентские выборы. Жители страны должны сделать выбор из девяти кандидатов. Нынешнего президента Саули Ниинистё среди них нет, поскольку он возглавляет страну с 2012 года и не может больше баллотироваться на высший государственный пост.

Не исключено, что конкуренцию фаворитам может составить спикер парламента Юсси Халла-ахо, до 2021 года возглавлявший ультраправую партию "Истинные финны". Халла-ахо известен резкой критикой в адрес ЕС и правительства по вопросам миграционной политики. В январе политик сумел увеличить свой рейтинг с 10 до 18 процентов.

Финляндия отошла от традиционного нейтралитета

Президент Финляндии избирается прямым всеобщим голосованием на шесть лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. Чтобы одержать победу, нужно набрать более 50% голосов. Если ни один из претендентов не получит такого результата, 11 февраля состоится второй тур, в который выйдут два кандидата с лучшими показателями. Президент обладает реальной властью в части формирования внешней политики и национальной политики безопасности. Он представляет страну на встречах НАТО и выступает в качестве верховного главнокомандующего.