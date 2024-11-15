В феврале 2025 года может пройти новый обмен заключенными

Борис Кагарлицкий попросил не включать его в обменные списки

Между тем социолог Борис Кагарлицкий, приговоренный к 5 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, опубликовал вечером 14 ноября заявление, в котором призвал не включать его в списки для нового обмена заключенными. „Я уже несколько раз заявлял и повторяю снова, что в подобных обменах участвовать не желаю и прошу меня в эти списки не включать. Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, - буду сидеть в тюрьме“, - написал он. Кагарлицкий подчеркнул, что полноценное освобождение необходимо всем политзаключенным, причем на родине.