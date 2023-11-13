В Европе прошли марши против антисемитизма

Десятки тысяч людей прошли маршем в Париже в знак протеста против роста антисемитизма на фоне войны Израиля с ХАМАС. В акции приняли участие премьер-министр Элизабет Борн, представители левых партий и лидер ультраправых Марин Ле Пен.

В стороне остался лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. Он заявил, что этот марш стал "встречей друзей, безоговорочно поддерживающих резню" в секторе Газа.

Безопасность шествия обеспечивали три тысячи полицейских.

За месяц во Франции произошло более 1150 актов антисемитизма. Это в три раза больше чем за весь прошлый год.

В столице Румынии Бухаресте состоялась акция солидарности с Израилем и захваченными ХАМАС заложниками.

По данным министерства иностранных дел Румынии, среди пленников, удерживаемых в секторе Газа, были трое израильтян, также имеющих гражданство Румынии.

"Мы хотим, чтобы это закончилось. Мы хотим мира и хотим, чтобы похищенные__люди вернулись к своим близким, домой", - сказал один из участников протеста.