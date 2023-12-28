В этом году в Украине задержано около 11 000 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу

Об этом агентству "Укринформ" сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"За одиннадцать месяцев текущего года было задержано 7700 нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска", - сказал он.
При этом А.Демченко отметил, что в этом году по сравнению с 2022 годом стало меньше людей, пытавшихся пересечь границу вне пунктов пропуска.
"В прошлом году мы задерживали по 80-100 правонарушителей в день. Сейчас таких попыток гораздо меньше", - подчеркнул он.
По словам чиновника, наиболее распространены попытки пересечь границу Украины с Румынией и Молдовой, реже всего - границу с Польшей.
В осенние месяцы стала очевидна динамика снижения количества попыток нелегального пересечения границы, что связано с погодными условиями, сообщил пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос о возможном увеличении этой цифры в связи с увеличением мобилизации, А.Демченко отметил, что статистика все покажет.
"В предыдущие периоды попытки нелегального пересечения границы участились, когда установились благоприятные погодные условия. Когда наступит холод и пойдет снег, когда местность станет непроходимой, тогда количество желающих пересечь границу уменьшится", - добавил чиновник.
Он также сообщил об увеличении числа мужчин, пытающихся пересечь границу через контрольно-пропускные пункты с поддельными документами.
С начала этого года пограничники зафиксировали около 3 000 таких случаев.
Чаще всего подделывались документы о непригодности к военной службе, инвалидности, а также свидетельство многодетного отца.
Как сообщалось ранее, украинские чиновники раскрыли более 220 групп, которые вывозили за границу мужчин, уклоняющихся от военной службы.