В Эстонии вынесен приговор по делу о госизмене: 15 лет за сотрудничество с российскими спецслужбами

По версии обвинения, Макаров с 2022 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные о военной технике стран-союзниц Эстонии. Для сбора информации он привлекал других людей. В начале 2024 года Макаров поджег в Тарту автомобиль с украинскими номерами. На капоте машины он написал KOOS — это название пророссийского движения, которое пыталось зарегистрироваться в качестве партии в Эстонии. Макаров оставил надпись „украинцам следует вернуться домой“ и на бутылке с зажигательной смесью. Видео с поджогом он опубликовал в телеграме.