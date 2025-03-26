2025.03.26 16:36

В Эстонии вынесен приговор по делу о госизмене: 15 лет за сотрудничество с российскими спецслужбами

 
Радио Свобода
Teismas
Teismas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Уездный суд Тарту приговорил к 15 годам заключения 38-летнего гражданина России и Эстонии Андрея Макарова по делу о государственной измене. Об этом пишет Медиазона со ссылкой на сообщение на сайте суда.

По версии обвинения, Макаров с 2022 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные о военной технике стран-союзниц Эстонии. Для сбора информации он привлекал других людей. В начале 2024 года Макаров поджег в Тарту автомобиль с украинскими номерами. На капоте машины он написал KOOS — это название пророссийского движения, которое пыталось зарегистрироваться в качестве партии в Эстонии. Макаров оставил надпись „украинцам следует вернуться домой“ и на бутылке с зажигательной смесью. Видео с поджогом он опубликовал в телеграме.

Затем Макаров поехал в Псков, где, согласно обвинительному заключению, получил новое задание — следить за бывшим российским военным пилотом, который эмигрировал в Литву. Макаров приехал в Вильнюс, наблюдал там за ним, а потом вернулся в Эстонию.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 18,9 тысячи евро — Макаров обязан возместить ущерб вместе со своим соучастником Станиславом Маркиным. В качестве судебных издержек суд постановил взыскать c Макарова 10,7 тысячи евро в государственный бюджет.

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Радио Свобода
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