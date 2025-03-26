В Эстонии вынесен приговор по делу о госизмене: 15 лет за сотрудничество с российскими спецслужбами

По версии обвинения, Макаров с 2022 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные о военной технике стран-союзниц Эстонии. Для сбора информации он привлекал других людей. В начале 2024 года Макаров поджег в Тарту автомобиль с украинскими номерами. На капоте машины он написал KOOS — это название пророссийского движения, которое пыталось зарегистрироваться в качестве партии в Эстонии. Макаров оставил надпись „украинцам следует вернуться домой“ и на бутылке с зажигательной смесью. Видео с поджогом он опубликовал в телеграме.
Затем Макаров поехал в Псков, где, согласно обвинительному заключению, получил новое задание — следить за бывшим российским военным пилотом, который эмигрировал в Литву. Макаров приехал в Вильнюс, наблюдал там за ним, а потом вернулся в Эстонию.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 18,9 тысячи евро — Макаров обязан возместить ущерб вместе со своим соучастником Станиславом Маркиным. В качестве судебных издержек суд постановил взыскать c Макарова 10,7 тысячи евро в государственный бюджет.