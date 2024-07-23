В Эстонии вступило в должность правительство Кристена Михала

В 10 утра правительство Михала принесло перед Рийгикогу должностную присягу, дав клятву оставаться навеки верным конституционному строю Эстонской Республики и трудиться с полной отдачей на благо эстонского народа.
Михал прочитал присягу вслух, а остальные министры - за исключением уехавшего в командировку главы оборонного ведомства Ханно Певкура - поставили под ней свои подписи.
После принесения присяги правительством Михала президент Эстонии Алар Карис официально освободил от должности правительство Каи Каллас.
Новое правительство сформировано правящей коалицией, в которую входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200.
От Партии реформ в правительство вошли семь человек: премьер-министр Кристен Михал, министр финансов Юрген Лиги, министр климата Йоко Алендер, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо, министр обороны Ханно Певкур, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр культуры Хейди Пурга.
Eesti 200 в новом правительстве представляют министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.
От социал-демократов в правительство вошли министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здоровья Рийна Сиккут, министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр инфраструктуры Владимир Свет.
Певкур, Рийсало, Пурга. Цахкна, Каллас, Ляэнеметс, Сиккут и Хартман занимали те же посты в последнем правительстве Каи Каллас, где Михал занимал пост министра климата, а остальные кандидаты обновят состав правительства. Пост министра инфраструктуры отсутствовал в предыдущем правительстве и был создан в связи с тем, что социал-демократы на коалиционных переговорах добились выделения им четырех министерских портфелей.
Бывший премьер-министр Эстонии, действующий лидер Партии реформ Кая Каллас подала в отставку 15 июля. Вместе с ней в отставку ушло и правительство, которое также было сформировано реформистами, соцдемами и Eesti 200.