В Эстонии вступил в силу закон о равенстве браков

В Эстонии в понедельник, 1 января, вступил в силу закон о равенстве браков, согласно которому двое совершеннолетних могут заключить брачный союз, независимо от их пола. "Это историческое событие, которое покончит с длившейся годами многолетней правовой путаницей и обеспечит всем жителям Эстонии чувство безопасности и равные права", - заявила министр социальной защиты страны Сигне Риисало. Она выразила надежду на то, что необоснованные опасения уйдут, а критики нового закона поймут, что "ни у кого ничего не отнимается, но многим будет дано что-то очень важное".