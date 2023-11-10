В Эстонии решили уменьшить количество бумажных чеков

Однако сейчас Министерство экономики готовит изменения в Закон о защите прав потребителей, чтобы выдача бумажных чеков не была бы обязательной независимо от суммы покупки, если клиент оплачивает ее банковской картой или иным электронным способом. Обязанность выдавать бумажный чек сохранится только в том случае, если покупатель оплачивает покупку наличными.