В Эстонии появился первый католический святой: архиепископа Эдуарда Профитлиха причислят к лику блаженных

В соответствии с правилами Святого престола, беатификация состоится в Таллинне через несколько месяцев, сообщила пресс-служба Эстонской католической церкви. Официальная дата беатификации будет объявлена в январе 2025 года.

Это историческое событие для всей Эстонии и эстонского народа. Архиепископ Эдуард Профитлих, следуя предложению Папы, оставаясь верным себе и Богу, решил разделить общую судьбу многих эстонцев. Он остался в Эстонии с народом и церковью, которую так любил, хотя у него была возможность уехать на родину в Германию. Он остался верным своему призванию и Богу до конца, что привело его к мученической смерти в Кировской тюрьме в Советской России.