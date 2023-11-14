В Эстонии политическая партия "Отечество" хочет инициировать вотум недоверия премьер-министру страны

Для инициирования вотума недоверия необходима подпись не менее 21 депутата Рийгикогу. Во фракцию отечественников входят восемь депутатов, также ее поддерживают два перешедших из центристов в Isamaa члена Рийгикогу.

"Члены Партии реформ дистанцировались от транспортного скандала с перевозками на восточном направлении, связанного с премьер-министром, и заявили, что это личное дело Кая Каллас. Это неправда. Вопрос доверия премьер-министру - это дело Эстонского государства", - заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

"В эти выходные пройдут выборы председателя Партии реформ, в них участвует только один кандидат. Спустя 83 дня после начала скандала Кая Каллас требует от своей партии нового мандата. Поэтому реформисты должны взять на себя политическую ответственность и дать четкую оценку поведению премьер-министра", - добавил Рейнсалу.