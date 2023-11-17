В Эстонии на мосту через Нарву появились противотанковые заграждения

Ляэнеметс сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что Эстония внимательно следит за обстановкой на восточной границе. "В последние недели были указания на то, что теперь оказывается давление на финскую границу. Туда направляют людей без виз или иных правовых оснований на въезд в Европу. Россия не должна их пропускать, но пропускает, а в Финляндии они подают ходатайства о предоставлении международной защиты, которые нужно рассматривать", — сказал он.