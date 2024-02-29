В ЕС - рекордное число ходатайств об убежище с 2016 года

В 2023 году в странах Европейского Союза, а также в Швейцарии и Норвегии было подано 1,14 млн ходатайств о предоставлении убежища - это рекордный показатель с 2016 года, когда в Европу хлынул поток беженцев из охваченной войной Сирии, причем впервые за семь лет он превысил отметку в 1 миллион. Такие данные обнародовалов среду, 28 февраля, Агентство ЕС по вопросам убежища (EUAA).

Как и в прежние несколько лет, больше всего прошений подали граждане Сирии - 181 тысячу, что на 38 процентов больше, чем годом ранее. На втором месте остаются беженцы из Афганистана - 114 тысяч ходатайств. В конце 2023 года увеличилось и число обратившихся за защитой жителей Палестинских территорий.