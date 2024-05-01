В ЕС осудили насилие в отношении демонстрантов в Грузии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 1 мая, решительно осудил насилие властей Грузии в отношении демонстрантов в Тбилиси, критикующих правительство страны в связи с рассмотрением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". "Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для их подавления неприемлемо", - написал Боррель в соцсети Х.

Более 60 арестов на протестах

В ночь на 1 мая полиция арестовала 63 участника массовых протестов в Тбилиси, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге. В результате "насильственных действий" протестующих ранены шесть сотрудников полиции, уточнил он.