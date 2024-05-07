В ЕС нет единства по поводу участия в инаугурации Путина

Об отказе принять приглашение на инаугурацию Владимира Путина на пятый президентский срок поздно вечером 6 мая сообщили также во внешнеполитической службе ЕС в Брюсселе. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался против участия представителя ЕС в церемонии. С этим мнением, однако, не согласились некоторые дипломаты, указывает dpa. Их аргументы сводились к тому, что подобный шаг даст России основания в будущем еще в большей мере пренебрегать дипломатическими правилами и нормами, следует из сообщения агентства.