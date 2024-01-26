В ЕС назвали пятницу "днем репрессий в России"

Он напомнил, что в этот день недели российские власти обычно публикуют новые списки "иностранных агентов". "Россия использует свое законодательство об "иностранных агентах" для охоты на ведьм в отношении своих собственных граждан, особенно тех, кто критикует режим, навешивая на них ярлык предателей", - указал Стано.

По его словам, жертвы закона об "иностранных агентах" в РФ, заслуживают солидарности. "Европейский Союз продолжит поддерживать российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ в России и за ее пределами", - пообещал представитель внешнеполитической службы.