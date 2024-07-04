2024.07.04 08:48

В ЕС намерены продолжить поставки газа из РФ через Украину

 
Deutsche welle
<em>Delfi rytas.</em> Priklausomybė nuo rusiškų dujų tik pradžia: kas dar gresia Europai?
<em>Delfi rytas.</em> Priklausomybė nuo rusiškų dujų tik pradžia: kas dar gresia Europai?

Несколько европейских стран работают над тем, чтобы продолжить поставки российского газа через Украину в ЕС и после истечения в конце 2024 года соответствующего контракта между Киевом и Москвой. Об этом в среду, 3 июля, сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt.

В частности, в министерстве экономики ФРГ и Еврокомиссии (ЕК) изданию сообщили, что правительство Германии и Брюссель ведут переговоры с государствами - членами ЕС, получающие транзитный газ. При этом Евросоюз рассматривает возможность заключения с „Газпромом“ контракта на транзит газа через Украину, пишет Handelsblatt со ссылкой на представительницу Еврокомиссии.

Несмотря на войну с Украиной, Россия продолжает поставлять через ее территорию газ в такие страны ЕС, как Австрия, Словакия, Венгрия и Чехия.

Рассматривается вариант транзита через Украину азербайджанского газа

В середине июня агентство Bloomberg также сообщало, ссылаясь на информированные источники, что чиновники в ЕС ведут переговоры о продолжении поставок газа через ключевой трубопровод Россия-Украина в 2025 году. Один из обсуждаемых вариантов, по данным агентства, состоит в том, чтобы европейские компании покупали газ из Азербайджана и закачивали его в российские трубопроводы, идущие в Европу.

Глава украинской компании „Нафтогаз“ Алексей Чернышов ранее заявлял, что сделает все, чтобы найти решение, при котором украинская система транспортировки газа продолжила бы работу, поскольку „это большой актив и для него нужен покупатель“.

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