В ЕС намерены продолжить поставки газа из РФ через Украину

В частности, в министерстве экономики ФРГ и Еврокомиссии (ЕК) изданию сообщили, что правительство Германии и Брюссель ведут переговоры с государствами - членами ЕС, получающие транзитный газ. При этом Евросоюз рассматривает возможность заключения с „Газпромом“ контракта на транзит газа через Украину, пишет Handelsblatt со ссылкой на представительницу Еврокомиссии.
Несмотря на войну с Украиной, Россия продолжает поставлять через ее территорию газ в такие страны ЕС, как Австрия, Словакия, Венгрия и Чехия.
Рассматривается вариант транзита через Украину азербайджанского газа
В середине июня агентство Bloomberg также сообщало, ссылаясь на информированные источники, что чиновники в ЕС ведут переговоры о продолжении поставок газа через ключевой трубопровод Россия-Украина в 2025 году. Один из обсуждаемых вариантов, по данным агентства, состоит в том, чтобы европейские компании покупали газ из Азербайджана и закачивали его в российские трубопроводы, идущие в Европу.
Глава украинской компании „Нафтогаз“ Алексей Чернышов ранее заявлял, что сделает все, чтобы найти решение, при котором украинская система транспортировки газа продолжила бы работу, поскольку „это большой актив и для него нужен покупатель“.