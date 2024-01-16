В ЕС начали аудит помощи Киеву после заявлений, что делается недостаточно

Как отмечает издание, проверка организована в ответ на заявления, что некоторые государства не смогли направить Украине того объёма помощи, который был им под силу. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе потребовал подсчитать и сравнить объёмы поставок Киеву. "Поставки оружия для Украины, запланированные большинством государств-участников ЕС, слишком малы", - полагает Шольц.

В публикации Financial Times говорится, что западная военная и финансовая помощь Украине в последние месяцы сократилась, что ограничило возможности Киева защищаться от атак России и начать контрнаступательные операции. Это вызвало опасения, что готовность помогать Украине ослабевает после почти двух лет войны.

Аудит проводит Европейская служба внешних связей, которая намерена представить свои выводы перед саммитом ЕС 1 февраля.