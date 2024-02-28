В ЕС хотят покупать оружие для ВСУ на доходы от денег РФ

"Пришло время начать дискуссии об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины ", - заявила она в среду, 28 февраля, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

По ее словам, "не может быть более сильного символа и лучшего использования этих денег", чем направить их на то, "чтобы сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни". При этом по-прежнему неясно, каким образом будут выплачиваться данные средства. Фон дер Ляйен повторила обещание ЕС поддерживать Украину так долго, как будет необходимо. "Мы не должны позволить России победить", - подчеркнула она.