В Эр-Рияде прошли переговоры США и России

В Саудовской Аравии прошла первая за долгое время официальная встреча представителей США и России . Утром во вторник, 18 февраля, делегации двух стран встретились в Эр-Рияде для переговоров, на которых в числе прочего предполагалось обсудить прекращение войны РФ против Украины .

Украина, а также европейские страны в переговорах не участвовали. Киев не был уведомлен о планах провести мероприятие и не приглашен на него, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил, что представители Украины в Саудовской Аравии не будут участвовать во встрече делегаций США и РФ. „Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать“, - цитирует УНИАН его слова.