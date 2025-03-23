2025.03.23 18:10

В Эр-Рияде проходит встреча представителей США и Украины

 
Радио Свобода
Ukrainos ir JAV susitikimas Saudo Arabijoje
Ukrainos ir JAV susitikimas Saudo Arabijoje
ФОТО: Freddie Everett/Us State | Zuma / Scanpix

В Эр-Рияде начались переговоры представителей США и Украины по вопросу о возможном частичном прекращении огня между Россией и Украиной.

О начале встречи сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, в повестке дня предложения о безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

„Сегодня мы работаем над целым рядом сложных технических вопросов — в составе нашей делегации специалисты по энергетике, а также прелставители морских и воздушных сил“, - написал Умеров. Американская сторона пока не сообщала о начале переговоров в столице Саудовской Аравии, где, как ожидается, в понедельник делегация США встретятся и с представителями России.

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Радио Свобода
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