В Эр-Рияде проходит встреча представителей США и Украины

О начале встречи сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, в повестке дня предложения о безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

„Сегодня мы работаем над целым рядом сложных технических вопросов — в составе нашей делегации специалисты по энергетике, а также прелставители морских и воздушных сил“, - написал Умеров. Американская сторона пока не сообщала о начале переговоров в столице Саудовской Аравии, где, как ожидается, в понедельник делегация США встретятся и с представителями России.