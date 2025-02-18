В Эр-Рияде начались переговоры США и России

В Саудовской Аравии началась первая за долгое время официальная встреча представителей США и России. Утром во вторник, 18 февраля, делегации двух стран встретились в Эр-Рияде для переговоров по вопросу прекращения войны РФ против Украины . Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров , помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Украина, а также европейские страны в переговорах не участвуют. Киев не был уведомлен о планах провести мероприятие и не приглашен на него, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил, что представители Украины в Саудовской Аравии не будут участвовать во встрече делегаций США и РФ. „Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать“, - цитирует УНИАН его слова.