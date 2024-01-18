В Эквадоре убит прокурор, который расследовал нападение на телеканал

Суареса застрелили, когда он ехал в своём автомобиле на судебное заседание. По сведениям эквадорской газеты El Universo, за прокурором с момента его выхода из здания судебной полиции, где находится его офис, следовали неизвестные. Накануне он признался в интервью, что у него нет телохранителя от полиции.

Суарес успел допросить всех 13 задержанных по делу об атаке на телеканал и выяснял, кто заказал нападение. 9 января вооружённые люди в масках ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле во время прямого эфира. Они приказали всем лечь на пол. За кадром были слышны выстрелы, трансляция прервалась. По заявлению полиции, у задержанных изъяли огнестрельное оружие, две гранаты и взрывчатку. Все сотрудники телеканала живы.

Ранее Суарес занимался расследованием других дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Генеральный прокурор Эквадора Диана Салазар, выражая соболезнования семье Суареса, призвала полицию гарантировать безопасность "тех, кто выполняет свои обязанности".