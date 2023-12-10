В Египте начались трехдневные президентские выборы

В Египте в воскресенье, 10 декабря, начались президентские выборы, которые продлятся три дня. Авторитарный глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси баллотируется на третий срок. Наблюдатели не сомневаются в его переизбрании. На выборах 2014 и 2018 годов ас-Сиси одержал победу, набрав, по официальным данным, по 96 процентов голосов.

У трех альтернативных кандидатов нет никаких шансов на победу. Наиболее серьезный конкурент ас-Сиси снял под давлением свою кандидатуру еще в октябре. Официальные результаты голосования будут объявлены 18 декабря.

Критики называют эти выборы обманом после десятилетий подавления диссидентов. В то же время государственные СМИ называют их шагом к политическому плюрализму и призывают граждан прийти на избирательные участки.

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