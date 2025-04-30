В Днепре - погибший от атак РФ, в Харькове - десятки раненых

В результате массированной атаки российских беспилотников на Днепр, совершенной в ночь на среду, 30 апреля, погиб как минимум один человек. Это следует из сообщений в Telegram главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, а также мэра Днепра Бориса Филатова.

Последний уточнил, что при атаке российских беспилотников в городе был травмирован один человек, а также изуродованы как минимум пять частных домов.

Атака российских беспилотников на Харьков