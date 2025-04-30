2025.04.30 09:33

В Днепре - погибший от атак РФ, в Харькове - десятки раненых

 
Deutsche Welle
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Архив
ФОТО: Mykola Miakshykov | Scanpix

Один человек погиб и один получил травму при атаке РФ на Днепр, сообщают местные власти. В Харькове от атак российских дронов пострадали почти сорок человек.

В результате массированной атаки российских беспилотников на Днепр, совершенной в ночь на среду, 30 апреля, погиб как минимум один человек. Это следует из сообщений в Telegram главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, а также мэра Днепра Бориса Филатова.

Последний уточнил, что при атаке российских беспилотников в городе был травмирован один человек, а также изуродованы как минимум пять частных домов.

Атака российских беспилотников на Харьков

При массированной атаке БПЛА РФ на Харьков в ту же ночь пострадали по меньшей мере 39 человек, указал в Telegram мэр города Игорь Терехов. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших - 16-летний парень, пятилетняя девочка и 24-летняя беременная женщина.

По данным Игоря Терехова, к 23.26 по местному времени были зафиксированы 16 ударов. „Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура“, - перечисляет мэр.

Со своей стороны Харьковская областная прокуратура опубликовала в Telegram комментарий начальника управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Спартака Борисенко, в котором уточняется, что атакам подверглись Слободской, Шевченковский, Киевский, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.

Telegram-канал „Суспiльне Харкiв“ опубликовал ряд фотографий, изображающих последствия российских ударов по Харькову. На них видно, кроме прочего, сгоревшие автомобили и многоэтажные дома с выбитыми стеклами.

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Deutsche Welle
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