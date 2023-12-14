В Дании проводят аресты по подозрению в подготовке теракта

Представители правоохранителей и спецслужб не предоставили деталей операции, но обещают сказать о них позже в четверг, 14 декабря, сообщила "Европейская правда".

PET уже в течение десяти лет предупреждает о потенциальных терактах, а с 2010 года удерживает состояние террористической опасности на уровне четырех по шкале от одного до пяти, что отражает "значительную" угрозу.

В августе ведомство признало, что угроза для Дании усилилась после того, как антиисламские активисты повредили несколько экземпляров Корана, но тогда заявило, что нет причин повышать уровень тревоги до самого высокого.

Ранее Нидерландское контртеррористическое управление повысило уровень угрозы в стране до второго наивысшего уровня, заявив о "значительной" вероятности теракта.