В Дамаске разграбили дворец Башара Асада

Десятки жителей Сирии пришли в роскошный дворец уже бывшего президента страны Башара Асада в столице Дамаске после того, как он был разграблен захватившими власть повстанцами во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой „Хайят Тахрир аш-Шам“ (ХТШ). Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил с места событий корреспондент агентства AFP.

„Женщины, дети и мужчины осматривали дом и его большой сад. Комнаты были совершенно пусты, кроме мебели и портрета Асада, брошенного на пол“, - сообщило AFP. Они снимали дворец и выкладывали кадры в свободный доступ. „Я фотографирую, потому что я так счастлив быть здесь, посреди его дома“, - сказал 44-летний местный житель Абу Омар агентству AFP, показывая фотографии на своем мобильном телефоне. Он выразил надежду, что сирийцы теперь объединятся и „вместе построят эту страну“.