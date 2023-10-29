В Дагестане толпа пришла к отелю из‑за слухов о евреях в нем

Как пишет "ЧП Дагестан", поводом для сбора послужила информация, что "лицо, внешне схожее с гражданином Израиля, прогуливается у гостиницы "Фламинго". Вечером у здания отеля собралась толпа - судя по кадрам более ста человек.

"Неравнодушные жители", как из называет Telegram-канал, требовали от всех жильцов подойти к окнам, чтобы посмотреть на них. Когда постояльцы не стали этого делать, в здание полетели камни. Собравшиеся кричали "Аллаху Акбар", требовали проверить подвалы и пустить их в отель.

Полиция разрешила нескольким людям проверить отель

К "Фламинго" приехала полиция. Сотрудники МВД разрешили нескольким людям из толпы зайти в отель, чтобы убедиться в том, что в нем нет евреев. После того как полицейский сообщил об этом собравшимся, толпа направилась в сторону еще одного отеля "Киев", чтобы проверить, есть ли граждане Израиля там.