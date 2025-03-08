В Дагестане признали блокировку Telegram

Власти Дагестана признали блокировку соцсети Telegram. Решение было принято на федеральном уровне из-за „вопросов информационной безопасности“, заявил в пятницу, 7 марта, министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов.
По его словам, блокировка Telegram не является экспериментом, речь идет о „вопросе безопасности“, поскольку эту соцсеть „часто используют недруги“. При этом он указал на антиизраильские беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. В качестве альтернативы Telegram он предложил использовать платформу „ВКонтакте“.
В Дагестане отрицали блокировку Telegram
Ранее в Махачкале отрицали проблемы с доступом в Telegram. СМИ сообщали о перебоях в работе мессенджера в Дагестане, Чечне и Ингушетии с конца октября. Дагестанское издание „Новое дело“, предполагало, что северокавказские республики используются как тестовый полигон отключения от зарубежного интернета.
Вечером 29 октября 2023 года в международный аэропорт Махачкалы перед прибытием регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива ворвались несколько сотен человек. Они на несколько часов захватили аэропорт и, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев. Участники беспорядков выламывали двери, блокировали выезжающие с территории авиаузла автомобили, самовольно проверяли паспорта у находившихся там людей и пытались прорваться в прилетевший самолет.
Спустя сутки после этого создатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке канала „Утро Дагестан“, который власти РФ обвинили в подстрекательстве к беспорядкам.