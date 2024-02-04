В Чили не менее 46 человек погибли из-за лесных пожаров

Другие страны Латинской Америки с конца января тоже страдают от сильной жары и ее последствий. В Аргентине на фоне засухи и высокой температуры огромный пожар разгорелся в национальном парке Лос-Алерсес - огонь уничтожил более 3000 гектаров территории парка.

Агентство AFP со ссылкой на экспертов пишет, что жара в регионе связана с погодным явлением Эль-Ниньо, или Южной осцилляцией. Мощные фазы Южной осцилляции происходят раз в несколько лет, во время них значительно снижаются колебания воздуха в атмосфере и циркуляция прибрежных вод в океане. Это может привести к различным последствиям по всему миру - от наводнений в Северной Америке до продолжительной засухи, которая уже несколько месяцев продолжается в Южной Америке. Ожидается, что Эль-Ниньо продлится как минимум до апреля.