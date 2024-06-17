В Чехии произошёл взрыв на полигоне, где тренировались ВСУ

В сообщениях армии Чехии в социальных сетях говорится, что взорвался неустановленный снаряд. На месте работает военная полиция.

Либавский военный полигон расположен рядом с городом Оломоуц примерно в 250 километрах к востоку от Праги. Он действует с 1949 года, его площадь около 235,5 квадратного километра, передаёт iDnes. Все пострадавшие, вероятно, являются военными: проход гражданских на территорию ограничен.