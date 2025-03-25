2025.03.25 15:41

В Чехии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

 
Deutsche Welle
Взрыв на заводе по производству боеприпасов
Взрыв на заводе по производству боеприпасов
ФОТО: DAVID W CERNY | Reuters / Scanpix

В Поличке к востоку от Праги произошел взрыв на предприятии, производящем боеприпасы и ремонтирующем военную технику. По данным СМИ, тяжело ранен один человек.

На складе завода по металлообработке и производству боеприпасов, расположенного близ города Поличка в 135 км к востоку от Праги во вторник, 25 марта, произошел взрыв. В результате по меньшей мере один человек получил тяжелые ранения и был доставлен на вертолете в больницу, сообщили спасательные службы.

Данных о возможной диверсии на данный момент нет

Полиция оцепила зону инцидента и перекрыла улицы, весь персонал предприятия эвакуирован. Представитель компании со ссылкой на предварительные данные назвал наиболее вероятной причиной взрыва техническую ошибку в процессе производства.

По данным СМИ, взрыв произошел на складе холдинга STV Invest, где хранилось взрывчатое вещество тротил (тринитротолуол, ТНТ). Среди прочего на заводе близ Полички производят артиллерийские боеприпасы. Кроме того, компания занимается ремонтом и модернизацией старых боевых машин пехоты, танков и гаубиц, а в гражданском секторе специализируется на дверных системах для автобусов.

Данных о возможной политической подоплеке этого взрыва на данный момент нет, отмечает агентство dpa. Вместе с тем аналогичные инциденты в последние месяцы неоднократно происходили на оборонных предприятиях стран, помогающих Украине, которая уже более трех лет обороняется от полномасштабного российского вторжения. Спецслужбы западных стран предупреждают об угрозах диверсий со стороны РФ.

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Deutsche Welle
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