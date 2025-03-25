В Чехии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

На складе завода по металлообработке и производству боеприпасов, расположенного близ города Поличка в 135 км к востоку от Праги во вторник, 25 марта, произошел взрыв. В результате по меньшей мере один человек получил тяжелые ранения и был доставлен на вертолете в больницу, сообщили спасательные службы.

Данных о возможной диверсии на данный момент нет

Полиция оцепила зону инцидента и перекрыла улицы, весь персонал предприятия эвакуирован. Представитель компании со ссылкой на предварительные данные назвал наиболее вероятной причиной взрыва техническую ошибку в процессе производства.