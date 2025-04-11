В Чечне тело подростка, обвиняемого в нападении на полицейских, выставили на площади

„Практика коллективной ответственности в Чечне — это не что-то новое, она существует давно, — говорит Закир Магомедов, журналист „Кавказ.Реалии“*. — Практически всегда после нападений на силовиков в Чечне Рамзан Кадыров приказывает начать репрессии в отношении родных предполагаемых боевиков. Но то, чтобы выносили на площадь тело убитого, — это что-то новое. Ни в исламе, ни в чеченских обычаях такого нет, конечно. Полагаю, это станет новой традицией кадыровского режима. Это, несомненно, акт устрашения, предупреждение другим — вот что с вами будет, будут страдать ваши семьи, родные“.