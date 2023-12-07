В центре Брюсселя произошла стрельба: четверо раненых

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

"Мы получили сообщение о стрельбе на авеню la Toison d'Or около 19:30", – заявила пресс-секретарь полиции Ильза Ван де Кире вскоре после инцидента.

Сначала полиция сообщила о трех пострадавших. Впоследствии их количество возросло до четырех, причем один из пострадавших получил тяжелые ранения.

Полиция отметила, что пока нет никаких признаков того, что стрельба была терактом. Вероятно, к стрельбе причастны местные банды.

Мэр коммуны Иксель Кристос Доулкеридис заявил, что, по его мнению, инцидент связан с разборками по поводу наркотиков.

По данным RTL, преступника или преступников, которые открыли стрельбу, задержать не удалось.

Напомним, в начале ноября в школе в немецком городе Оффенбург, что в земле Баден-Вюртемберг, развернули масштабную полицейскую операцию после стрельбы между учениками.