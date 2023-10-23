В ЦАХАЛ назвали аморальными возражения против акций в поддержку Израиля в борьбе с ХАМАС

Он разговаривал об этом с Австралийской радиовещательной корпорацией, которая просила прокомментировать дебаты о том, нужно ли делать световую подсветку ратуши в Сиднее — в цвета израильского флага. Мэр Сиднея Кловер Мур выступила против. По ее мнению, такая акция будет противоречить ценностям «инклюзивности и гармонии».

«Здесь все очень ясно, — заявил подполковник Конрикус. — Мы не агрессоры. Мы не начинали эту войну. Мы не входили в их общины и не забирали женщин и детей. Сейчас мы защищаемся. Если вы при этом не можете занять позицию [против ХАМАС], я думаю, что с вашей моралью что-то не так».

Он добавил, что адресовал свое послание как «обычным людям», так и «людям у власти и выборным должностным лицам».

Правозащитные группы, агентства по оказанию помощи и эксперты ООН раскритиковали израильские бомбардировки и блокаду сектора Газа, которые, по их словам, равносильны «коллективному наказанию» палестинского гражданского населения.