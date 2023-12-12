"В бюрократической ловушке". Как из-за указа Лукашенко белорусы за границей остались без документов

У Михаила и Елизаветы Сычевых, семейной пары из Беларуси, четверо детей (младшая дочь родилась в Сербии в июле 2023 года). Из-за новых правил выдачи паспортов они теперь не уверены, смогут ли продолжить свою жизнь в эмиграции.
Срок действия паспорта Михаила, учителя математики и оппозиционного активиста, истекает, а без нового он не может продлить разрешение на пребывание в Сербии. Паспорта нет и у его новорожденной дочери, так как оформить первый за пределами Беларуси теперь невозможно. «Я в отчаянии. Я не знаю, что будет», — говорит Михаил.
В начале сентября Александр Лукашенко издал указ, которым отменил возможность выдачи паспортов за границей при посредничестве посольств и консульств страны.
На практике это решение означает, что белорусы, многие из которых эмигрировали из-за политических репрессий, теперь вынуждены возвращаться домой за паспортами, рискуя быть задержанными или арестованными.
Эта проблема затрагивает всех белорусов, проживающих за рубежом, говорит Андрей Стрижак, один из основателей Фонда солидарности — BYSOL, неправительственной организации, помогающей жертвам репрессий Лукашенко.
Если они решат вернуться, то рискуют предстать перед судом не только за участие в протестах, но и за посты и комментарии в социальных сетях. «Фактически эти люди сейчас оказались в бюрократической ловушке», — говорит Стрижак.
Самые массовые протесты в новейшей истории Беларуси вспыхнули в августе 2020 года, когда Лукашенко, баллотировавшийся на шестой президентский срок, объявил о победе на выборах.
Десятки тысяч людей месяцами выходили на улицы, пытаясь оспорить официальные результаты, на что власти ответили арестами, задержаниями и избиениями протестующих и активистов.
Официальных данных о том, сколько людей покинуло Беларусь с тех пор, нет, но, по оценкам BYSOL, около полумиллиона человек эмигрировали из-за страха политических преследований.
Спустя три года ситуация в Беларуси не улучшается, а власти страны проводят «произвольные аресты» и преследуют критиков, правозащитников, журналистов, адвокатов и простых граждан «по сфабрикованным обвинениям», говорится в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Других вариантов не предусмотрено»
Всего за десять дней до вступления указа Лукашенко в силу Михаил Сычев обратился в посольство Беларуси в Сербии, чтобы получить новый паспорт для себя и первый — для младшей дочери.
Из переписки с представителями посольства, которая есть в распоряжении BBC, следует, что в конце августа он предоставил им запрошенные документы и уплатил необходимые пошлины.
Однако через несколько недель после появления указа ему сообщили, что процесс оформления паспорта даже не начался и что ему нужно обратиться в МВД Беларуси.
«Других вариантов не предусмотрено», — говорится в полученном им электронном письме из посольства.
Посольство Беларуси в Сербии не ответило на вопрос BBC о том, смогут ли граждане страны, подавшие заявления до принятия указа президента, получить паспорта за рубежом.