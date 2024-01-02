В бундестаге вновь призвали к поставкам Киеву ракет Taurus

Член комитета бундестага по обороне из партии "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни (Sara Nanni) подчеркнула, что немецкая поддержка Украины столкнулась с проблемами при планировании из-за "напряженных дебатов по бюджету". Сейчас Украина остро нуждается в боеприпасах для артиллерии, ракетах Taurus и запчастях для поставленной нами тяжелой техники, перечислила Нанни.

По ее словам, данное Германией обязательство поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если ФРГ с союзниками не продолжат поддерживать Украину "значительно сильнее". Это касается и европейской коалиции по поставкам истребителей F-16, которая должна "значительно быстрее набирать скорость", сказала глава комитета бундестага по обороне.

С соответствующим призывом Штрак-Циммерман выступила на фоне усиления российских авиаударов по Украине, подчеркивает AFP. "Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus должны начать передавать немедленно, чтобы окончательно затруднить российскую логистику", - заявила политик.

Блок ХДС/ХСС также намерен возобновить свои требования по поставкам Украине ракет большей дальности, пишет AFP. Список требований блока, среди которых будет и увеличение военной помощи Киеву, в ХДС/ХСС намерены принять на своем съезде в начале января.

Обсуждение поставок Taurus Украине

Дискуссии о необходимости поставок Германией ракет Taurus Украине продолжаются много месяцев. Как писали СМИ, в частности Frankfurter Allgemeine Zeitung, правительство канцлера Олафа Шольца (OIaf Scholz) не решается по двум причинам: "из-за возможности наносить этими крылатыми ракетами удары по целям, расположенным в глубине российской территории и из-за того, что Украине, по-видимому, пришлось бы предоставлять геоданные или обслуживающий персонал".