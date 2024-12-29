В бундестаге призывают продолжить реформирование армии

При этом она высказалась за введение широко трактуемой обязанности проходить службу на пользу обществу как для мужчин, так и для женщин. „Я выступаю за год на пользу обществу и одобрила бы, если бы он стал обязательным, - указала Хёгль. - С целым рядом возможностей: культура, окружающая среда, социальный сектор, организации, связанные с использованием синей сирены (скорая помощь, полиция, службы спасения. - Ред.), и вооруженные силы, и это - для всех полов“. По ее мнению, введение подобной обязательной службы на пользу обществу послужило бы его сплочению.