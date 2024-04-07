В Будапеште десятки тысяч людей протестуют против Орбана

Около 100 тысяч людей вышли в Будапеште в субботу, 6 апреля, на демонстрацию против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщают корреспонденты агентства AFP. К одной из крупнейших за последние десятилетия демонстраций призвал Петер Мадьяр, состоявший в правящей партии ФИДЕС до февраля 2024 года, но затем обвинивший правительство Орбана в коррупции и вмешательстве в работу правоохранительных органов. Мадьяр объявил о создании новой партии, которая бросит вызов правящей ФИДЕС на грядущих муниципальных выборах и выборах в Европарламент.