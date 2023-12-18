В Брюсселе прошла массовая пропалестинская акция

Около 27 000 человек вышли в воскресенье, 17 декабря, на улицы Брюсселя с призывом немедленно установить режим прекращения огня в секторе Газа, передает бельгийский телеканал RTBF.

Как следует из сообщения, организаторами акции выступили сразу несколько общественных организаций, в том числе Human Rights League, Amnesty International Belgium, Union of Jewish Progressives of Belgium и другие. На сайте телеканала приводится заявление представителя организации International Federation of Human Rights Алексиса Десваефа, указывающего на драматичную ситуацию в секторе Газа: "Все источники воды и продуктов питания отрезаны, существует угроза голода. Произвольным бомбардировкам подвергаются школы и больницы".