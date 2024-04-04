В Брюсселе не договорились о фонде в 100 млрд евро для Киева

Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса съехались в Брюссель в среду, 3 апреля, на двухдневную встречу, чтобы отметить 75-летие организации и обсудить подготовку к юбилейному саммиту в Вашингтоне.

Несмотря на то, что повод для встречи был праздничным, главной темой переговоров стала поддержка Украины в противостоянии российской агрессии. Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры говорили о том, "как создать прочные рамки для стабильной и предполагаемой военной помощи Украине в последующие годы".

Речь идет о создании специального фонда для финансирования военной помощи Украине с бюджетом в 100 миллиардов евро на пять лет.

Инициатива Столтенберга о спецфонде НАТО для ВСУ