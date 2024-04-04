В Брюсселе не договорились о фонде в 100 млрд евро для Киева

Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса съехались в Брюссель в среду, 3 апреля, на двухдневную встречу, чтобы отметить 75-летие организации и обсудить подготовку к юбилейному саммиту в Вашингтоне.
Несмотря на то, что повод для встречи был праздничным, главной темой переговоров стала поддержка Украины в противостоянии российской агрессии. Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры говорили о том, "как создать прочные рамки для стабильной и предполагаемой военной помощи Украине в последующие годы".
Речь идет о создании специального фонда для финансирования военной помощи Украине с бюджетом в 100 миллиардов евро на пять лет.
Инициатива Столтенберга о спецфонде НАТО для ВСУ
Накануне встречи министров несколько медиа сообщили, что такую инициативу выдвинул лично Столтенберг. Суть предложения состоит в том, чтобы 32 страны - члена альянса сделали финансовый вклад в фонд помощи Украине согласно принципу, по которому они платят взнос в общий бюджет НАТО в соответствии с объемом ВВП каждого государства.
Однако когда журналисты пытались расспросить о фонде у самого Столтенберга, то он оказался очень осторожным в своих ответах и избегал упоминаний о каких-либо конкретных суммах или деталях. По его словам, сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть срочные нужды, поэтому союзники "должны изменить динамику своей поддержки".
"Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине на долгосрочную перспективу. Мы должны меньше полагаться на добровольные взносы и больше – на обязательства НАТО, меньше – на краткосрочные предложения, и больше – на многолетние перспективы", – сказал Столтенберг журналистам.